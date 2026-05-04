В МИД РФ назвали «политически мотивированным» решение Вены о высылке российских дипломатов В ведомстве пообещали «жесткую реакцию» на «бездумные действия» австрийской стороны

«Приняли к сведению возмутительное решение МИД Австрии объявить сотрудников российского Посольства и Постоянного представительства при ОБСЕ персонами нон грата», - следует из публикации в Telergam-канале российского внешнеполитического ведомства в понедельник, 4 мая.

Москва считает очередной «недружественный шаг» австрийских властей «ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым», заявили в ведомстве.

«Как и в предыдущих подобных случаях, нам не представлено никаких свидетельств, а тем более доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях», - следует из публикации.



Жесткая реакция Москвы на эти «абсолютно бездумные действия» австрийской стороны безусловно последует, отметили в МИД РФ.

«Вся ответственность за дальнейшее ухудшение и без того находящихся на самом низком в современной истории уровне двусторонних отношений в полной мере ложится на Вену», - заявили в дипведомстве.​​​​​​​

