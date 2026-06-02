В МИД РФ назвали задержание танкера Tagor примером «европейского правового нигилизма»

Заявления Парижа относительно задержания танкера Tagor представляют собой «очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море.

В российском ведомстве напомнили, что «31 мая французские военные при поддержке британцев остановили в открытом море, более чем в 400 морских милях от побережья Бретани, судно Tagor, шедшее из российского порта Мурманск в Камерун практически без груза, за то, что судно якобы несло «ложный» флаг».

«Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что «французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно «не имеет национальности».

«Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море. Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря – морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, – в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена», - подчеркнула дипломат.

В МИД РФ указали, что «международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, а незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, могут стать международными лишь в воображении франко-британского пиратского тандема».

«Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», - предостерегла дипломат.

«Вчера утром французские военно-морские силы остановили еще один нефтяной танкер под названием Tagor, вышедший из России и находящийся под международными санкциями», — написал французский лидер в соцсети американской компании X.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва считает такие действия «незаконными». «Они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», - сказал он.