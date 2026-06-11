Михаил Галузин 11 июня принял послов Британии, Франции и Германии в России Найджела Кейси, Николя де Ривьера и Александра Ламбсдорффа по их просьбе

В МИД РФ изложили послам Британии, Франции и ФРГ подходы Москвы к украинскому урегулированию Михаил Галузин 11 июня принял послов Британии, Франции и Германии в России Найджела Кейси, Николя де Ривьера и Александра Ламбсдорффа по их просьбе

Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии разъяснил «принципиальные подходы» Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Галузин 11 июня принял послов Британии, Франции и Германии в России Найджела Кейси, Николя де Ривьера и Александра Ламбсдорффа по их просьбе.

«Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих»», - говорится в сообщении.



Отмечается, что «были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии «просятся на встречу» с заместителем в министерство иностранных дел.



«Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», - сказал министр.