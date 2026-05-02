"Ядерные устремления" Великобритании и Франции — продолжение их многолетнего курса на уклонение от присоединения к договоренностям по контролю над ядерными вооружениями, - Андрей Белоусов

В МИД РФ заявили о расширении «ядерного зонтика» Запада в обход ДНЯО "Ядерные устремления" Великобритании и Франции — продолжение их многолетнего курса на уклонение от присоединения к договоренностям по контролю над ядерными вооружениями, - Андрей Белоусов

Ряд неядерных государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием на фоне обсуждений создания общеевропейских военно-ядерных возможностей. Об этом заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«В ЕС обсуждается возможность формирования неких собственных общеевропейских военно-ядерных возможностей. Ряд неядерных государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием», - сказал Белоусов, слова которого приводят российские СМИ

Что касается Великобритании и Франции, то их «ядерные устремления», по словам Белоусова, «являются логическим и предсказуемым продолжением многолетнего курса Лондона и Парижа на уклонение от присоединения к договоренностям по контролю над ядерными вооружениями».

Он отметил, что США, Британия, Франция «без оглядки» на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) вовлекают неядерных союзников в дестабилизирующие схемы предоставления «ядерного зонтика».

«Без какой-либо оглядки на ДНЯО, западная ядерная тройка осуществляет расширение и неограниченное наращивание своих ядерных потенциалов, активно вовлекает неядерных союзников во все более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика», - отметил он.

При этом, по словам дипломата, «по инициативе Франции реализуется концепция передового сдерживания, которая вкупе с развитием многолетней практики совместных ядерных миссий НАТО призвана укрепить «ядерный кулак», обращенный против России и ее союзников».

Кроме того, Белоусов заявил, что в результате «деструктивных действий Запада произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности».

«Это привело к нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между странами пятерки и, соответственно, потенциально катастрофическими последствиями для всего человечества. Продолжается эскалация украинского кризиса, однако большинство стран Европы не сворачивает с крайне враждебного антироссийского курса, продолжая использовать провокационную риторику, изыскивать способы нанесения ущерба России руками киевского режима и планировать опасные авантюры», - сказал он.

«Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы»,- добавил Белоусов.