В МИД РФ заявили о необходимости запуска политического процесса в Йемене

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, находящийся с рабочей поездкой в Султанате Оман, встретился с официальным представителем йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммедом Абдельсалямом. Об этом сообщает пресс- служба МИД РФ в четверг, 30 апреля.

Согласно сообщению, в ходе состоявшейся беседы была подробно обсуждена «военно-политическая и гуманитарная обстановка в Йемене, в том числе в свете обострения ситуации в зоне Персидского залива».

«Подчёркнута необходимость дальнейшего сопряжения усилий йеменских общественно-политических сил с целью скорейшего запуска всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН с участием всех заинтересованных сторон», - говорится в сообщении.