«Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак», - официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ выразили обеспокоенность новым витком эскалации на Ближнем востоке «Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак», - официальный представитель МИД РФ

В РФ выразили обеспокоенность новым витком эскалации на Ближнем востоке и призывали стороны к сдержанности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Крайне обеспокоены новым витком американо-иранского вооруженного противостояния, начало которому было положено неспровоцированной американо-израильской агрессией против Исламской Республики Иран.Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак», - сказала дипломат.

Захарова также напомнила «о категорической недопустимости нападений на гражданскую инфраструктуру».

«По-прежнему убеждены в безальтернативности политико-дипломатического пути разрешения конфликта на основе международного права и при учете интересов безопасности всех государств региона», - отметила она.

По словам дипломата, нынешний всплеск насилия лишь подчеркивает напряженность, «которая должна была бы быть урегулирована» вместо того, чтобы все вновь становились свидетелями эскалации.

«Все большее внимание уделяется вопросу безопасности всего региона. Мы рассчитываем на скорейшее возвращение ситуации в политико-дипломатическое русло. Как и прежде, Россия готова содействовать нахождению и реализации взаимоприемлемых переговорных развязок», - добавила Захарова.