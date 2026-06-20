В МИД РФ выразили обеспокоенность нападением боевиков на аэропорт в Нигере «Решительно осуждаем очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер»,- Мария Захарова

В Москве с обеспокоенностью восприняли нападение боевиков 18 июня на международный аэропорт Ниамея в Нигере. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с событиями в Нигере.

«В Москве с обеспокоенностью восприняли нападение антиправительственных боевиков 18 июня на международный аэропорт Ниамея – столицы дружественного нам Нигера. Атака была отбита военнослужащими этой страны, нападавшие уничтожены или захвачены в плен. По информации нигерского Министерства национальной обороны, речь идет о вооружённых наёмниках, действовавших в интересах Франции», - говорится в комментарии.

Захарова также самым решительным образом осудили данный инцидент.

«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер. Выражаем солидарность с его народом и руководством во главе с президентом Абдурахманом Чиани»,- отметила дипломат.