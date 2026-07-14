В МИД ОАЭ решительно осудили атаки Ирана на танкеры Mombasa и Bahia в Ормузском проливе В ведомстве назвали атаки враждебным актом и вопиющим нарушением резолюции 2817 СБ ООН

В Министерстве иностранных дел ОАЭ решительно осудили ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам Mombasa и Bahia в южном проходе Ормузского пролива.

«ОАЭ самым решительным образом осуждают и протестуют против иранских атак, в ходе которых национальные нефтяные танкеры Mombasa и Bahia были обстреляны двумя ракетами в южном проходе Ормузского пролива, в пределах территориальных вод Омана», - следует из публикации на странице ведомства в социальной сети американской компании Х.

В МИД также сообщили о серьезных повреждениях, которые получили корабли в результате ракетной атаки.

В ведомстве напомнили, что жертвой атаки стал член экипажа одного из танкеров – гражданин Индии, еще восемь моряков, получили ранения. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших являются гражданами Индии и двое — гражданами Украины, уточнили в МИД ОАЭ, выразив глубокие соболезнования правительству Индии, индийскому народу и семье погибшего члена экипажа, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.

В Министерстве подчеркнули, что данное враждебное действие является вопиющим нарушением резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, которая подтверждает свободу судоходства, отвергает нападения на торговые суда и саботаж международных морских путей.

Нападение на торговое судоходство и использование Ормузского пролива в качестве инструмента давления или экономического шантажа представляет собой «морское пиратство», которое создает прямую угрозу региональной стабильности, безопасности народов региона и глобальной энергетической безопасности, отметили в МИД.

В заявлении также вновь прозвучал призыв к Ирану немедленно и полностью отказаться от актов враждебного характера. Подчеркнута важность полного и безоговорочного возобновления судоходства в Ормузском проливе в целях защиты региональной безопасности, мировой экономики и международной торговли.​​​​​​​

