Представитель ведомства Мао Нин отметила, что Китай является «силой, выступающей за мир во всем мире, и никогда никому не угрожает».

В МИД КНР призвали НАТО «перестать при каждом удобном случае критиковать Китай» Представитель ведомства Мао Нин отметила, что Китай является «силой, выступающей за мир во всем мире, и никогда никому не угрожает».

НАТО является региональным оборонным альянсом с четко определенными полномочиями и географическими границами, и ему необходимо прекратить придираться к Китаю при каждом удобном случае. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин отметила, что Китай является «силой, выступающей за мир во всем мире, и никогда никому не угрожает».

Дипломат также добавила, что НАТО должно отказаться от «устаревшего менталитета холодной войны», скорректировать свое восприятие Китая и прекратить «раздувать нарративы о китайской угрозе».