В МИД Катара заявили о прогрессе в ходе непрямых переговоров между США и Ираном Стороны договорились продолжить переговоры в ближайшем будущем, сообщили в дипведомстве

В МИД Катара заявили о достижении положительного прогресса на переговорах между США и Ираном.

Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари в заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании Х, отметил, что в ходе отдельных встреч с американской и иранской делегациями, проходивших в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана, был достигнут положительный прогресс по вопросам, предусмотренным Исламабадским меморандумом о взаимопонимании.

По словамя Аль-Ансари, опираясь на результаты, достигнутые на «Люцернской озерной встрече» в Швейцарии, удалось продвинуться по пунктам Исламабадского меморандума.

Он также добавил, что стороны договорились продолжить переговоры в ближайшем будущем.

Аль-Ансари уточнил, что следующая встреча, как было решено, состоится в кратчайшие сроки после завершения траурных церемоний по бывшему лидеру Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп 29 июня заявил, что Иран обратился с просьбой о встрече, и она состоится 30 июня в столице Катара, Дохе. Иранская сторона, в свою очередь, подтвердила, что направит делегацию в Доху, однако отметила, что не будет проводить переговоров с американской делегацией до выполнения условий, согласованных 14 июня.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, в свою очередь, сообщил, что иранская делегация в Дохе провела трехсторонние встречи с делегациями Катара и Пакистана, чтобы обсудить выполнение Меморандума о взаимопонимании с США — особенно в части, касающейся Ливана, — а также разблокировку замороженных активов, и что переговоров с американской стороной не проводилось.

Люцернская озерная встреча (Lake Lucerne Summit) —ключевые международные переговоры по деэскалации на Ближнем Востоке. Они прошли на курорте Бюргеншток, расположенном высоко над Люцернским озером в Швейцарии. В них участвовали представители США, Ирана, а также послы-посредники из Катара и Пакистана.

