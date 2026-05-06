В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Армении Дипломату выразили решительный протест в связи с «недружественными» действиями армянской стороны

Временный поверенный в делах Армении в Беларуси Артур Саргсян был вызван в МИД Беларуси в связи с «недружественными действиями» армянской стороны. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

«5 мая 2026 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Республики Армения в Республике Беларусь Артур Саргсян. Армянскому дипломату заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны»,- следует из публикации на сайте МИД Беларуси.

Четвертого мая, комментируя высказывания спикера парламента Армении о «несамостоятельности» Беларуси, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков заявил, что «это не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем».

«Когда зашкаливает бедность, по верхнему порогу уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить «внешнего врага» и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление», - сказал дипломат.

Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией, привлек внимание Варанков.

«Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого «сбалансированного» прозападного курса официального Еревана наглядны: депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты»,- отметил он.



Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что «Армения не должна стать губернией и управляться, как Беларусь».