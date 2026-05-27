Около 140 тысяч человек приняли участие в праздничной молитве в мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме

В мечети Аль-Акса совершен праздничный намаз в условиях израильских ограничений

Десятки тысяч мусульман совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама в мечети Аль-Акса, расположенной в Старом городе оккупированного Восточного Иерусалима, несмотря на ограничения со стороны израильской полиции.

Как сообщили в Управлении исламских вакуфов Иерусалима, около 140 тысяч человек приняли участие в праздничной молитве в мечети Аль-Акса — первой кибле мусульман.

Палестинцы, желавшие попасть в Аль-Аксу из отдаленных районов оккупированного Восточного Иерусалима, а также из палестинских городов на территории Израиля, выстроились в длинные автомобильные очереди на дорогах, ведущих в Старый город, где расположен комплекс Харам аш-Шариф.

Перед праздничным намазом израильские полицейские, находившиеся у ворот Аль-Аксы, проводили проверку документов у палестинцев, а некоторым отказали во входе.

Десятки тысяч мусульман ожидали начала намаза в Аль-Аксе, читая Коран и произнося ташрик-такбиры. Праздничную молитву провел муфтий Иерусалима и Палестины Мухаммед Хусейн, после чего верующие выслушали праздничную хутбу.

Израиль ранее держал мечеть Аль-Акса закрытой в течение 41 дня, используя в качестве предлога начатые 28 февраля атаки на Иран.

После оккупации Восточного Иерусалима и Западного берега в 1967 году впервые именно в этом году в Аль-Аксе не был совершен праздничный намаз по случаю праздника Рамазан.

В тот период израильская полиция также атаковала палестинцев, пытавшихся совершить таравих-намаз и праздничную молитву вблизи Аль-Аксы.

Согласно мирному договору Вади-Араба, подписанному между Иорданией и Израилем в 1994 году, Иордания признана ответственной за религиозные вопросы в Иерусалиме.

В соответствии с соглашением, подписанным в 2013 году между королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом, право опеки и защиты Иерусалима и его святынь также закреплено за Иорданией.

Согласно этим договоренностям, мечеть Аль-Акса находится под попечительством Управления исламских вакуфов Иерусалима, действующего при Министерстве вакуфов, исламских дел и святынь Иордании.

Если ранее евреи посещали Аль-Аксу только с разрешения исламского управления вакуфов, то с 2003 года, после одностороннего решения Израиля, которое, по мнению вакуфов, нарушает их полномочия, вход на территорию комплекса осуществляется под охраной израильской полиции.

Управление исламских вакуфов Иерусалима не признает это одностороннее решение Израиля и рассматривает подобные действия как вторжения, нарушающие мусульманский суверенитет над святыней.

Израильские власти утверждают, что в Аль-Аксе сохраняется исторический статус-кво, согласно которому «только мусульмане могут совершать богослужения, а представители других религий — лишь посещать святыню».

Однако в СМИ и социальных сетях регулярно появляются кадры, на которых радикальные еврейские группы под охраной израильской полиции совершают молитвы и религиозные обряды на территории Харам аш-Шарифа.