Лейва стал седьмым журналистом, убитым в Мексике в 2026 году, сообщила «Репортеры без границ»

В Мексике неизвестные застрелили известного журналиста Франсиско Алехандро Лейву Лейва стал седьмым журналистом, убитым в Мексике в 2026 году, сообщила «Репортеры без границ»

В мексиканском штате Оахака в результате вооруженного нападения был застрелен известный 60-летний журналист Франсиско Алехандро Лейва Агилар.

Нападение произошло в муниципалитете Сан-Пабло-Этла, когда репортер завтракал в заведении общепита.

В результате нападения журналист скончался на месте, еще одна женщина получила ранения.

Губернатор Оахаки Саломон Хара в публикации в социальной сети американской компании Х осудил убийство и дал прокуратуре штата указание начать расследование в координации с федеральными органами, ответственными за преступления против свободы слова.

По данным организации «Репортеры без границ» (RSF), Лейва стал седьмым журналистом, убитым в Мексике в 2026 году.

В последней публикации на своей странице в Facebook Лейва критиковал организацию фестиваля Гуэлагетса, в которой также участвовали местные власти.

