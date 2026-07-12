В МВД Катара сообщили о ранении 3 человек из-за обломков перехваченных ракет Подразделения безопасности несут службу в круглосуточном режиме повышенной готовности

Три человека, включая ребенка, пострадали в Катаре при падении обломков в результате перехватов ракет, сообщило в воскресенье Министерство внутренних дел эмирата.

«Учитывая поступившие уведомления и работу на местности, министерство зарегистрировало наличие трех раненых, включая ребенка, в результате падения обломков от перехватов ракет», - следует из публикации.

По данным ведомства, подразделения безопасности и силы гражданской обороны продолжают действовать в соответствии с утвержденными планами экстренного реагирования, введенными в действие после ракетной атаки.

Согласно поступившим с места сообщениям и результатам первичного анализа, в ходе перехвата целей системами ПВО падающие осколки нанесли поражения, в результате которых пострадали три человека, включая одного ребенка. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В заявлении особо подчеркивается, что национальная система оповещения и тревоги задействуется исключительно для обеспечения безопасности населения и только в тех случаях, когда ситуация требует введения дополнительных экстренных мер.

Гражданам и резидентам страны настоятельно рекомендовано отслеживать актуальную информацию и развитие событий исключительно по официальным каналам, а также воздерживаться от распространения непроверенных данных, фото- и видеоматериалов. За нарушение этих требований предупреждается о возможности применения мер юридического характера.

Кроме того, в заявлении отмечается, что все подразделения безопасности несут службу в круглосуточном режиме повышенной готовности, что гарантирует оперативное реагирование на любые происшествия, надежную защиту общественного порядка и бесперебойное функционирование государственных служб.

Ранее Министерство обороны Катара уже сообщило о том, что системы противовоздушной обороны страны были приведены в боевую готовность и задействованы для отражения ракетного удара, нацеленного на территорию государства.