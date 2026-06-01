В стране ввели обязательную верификацию возраста на соцплатформах

В Малайзии ограничили доступ в соцсети для детей младше 16 лет В стране ввели обязательную верификацию возраста на соцплатформах

В Малайзии вступило в силу регулирование, направленное на запрет лицам младше 16 лет создавать аккаунты в социальных сетях.

В стране введено обязательное требование для различных социальных платформ, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, внедрить систему верификации возраста.

Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа сообщила, что в рамках вступающего в силу сегодня постановления платформам будет предоставлен переходный период для внедрения систем возрастной верификации.

Регулирование, направленное на защиту молодежи от вредоносного контента в социальных сетях, затронет около 8 млн пользователей соцсетей.

Отмечается, что социальные медиакомпании, не соблюдающие регулирование, могут столкнуться со штрафом до 2,5 млн долларов.

Австралия стала первой страной в мире, которая в декабре 2025 года приняла законодательное регулирование, запрещающее доступ к социальным платформам лицам младше 16 лет. Индонезия предприняла аналогичный шаг в марте, войдя в историю как первая страна в Юго-Восточной Азии, внедрившая эту практику.

Такие европейские страны, как Польша, Дания, Франция, Испания, Греция и Великобритания, также готовятся сделать аналогичные шаги.