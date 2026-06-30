На первом этапе 16 военнослужащих в отставке из ВС Малайзии приступят к работе завтра в 8 определенных школах-интернатах

В Малайзии для борьбы с травлей в школах привлекут отставных военных На первом этапе 16 военнослужащих в отставке из ВС Малайзии приступят к работе завтра в 8 определенных школах-интернатах

В Малайзии для предотвращения буллинга в школах к работе в качестве сотрудников безопасности будут привлекать отставных военнослужащих.

Как сообщает местная газета Malay Mail, на первом этапе 16 военнослужащих в отставке из Вооруженных сил Малайзии приступят к работе завтра в 8 определенных школах-интернатах с углубленным изучением естественных наук.

После завершения первого этапа в каждой из этих 8 школ будут работать по четыре сотрудника безопасности - двое мужчин и две женщины. Всего службу будут нести 32 человека.

На третьем этапе программы, который должен начаться 1 января 2027 года, планируется трудоустроить отставных военных в качестве сотрудников безопасности во всех 58 научных лицеях страны.

В 2024 году по всей стране было зарегистрировано 7 681 случая буллинга среди школьников.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в 2025 году также обратил внимание на рост случаев травли среди детей в Малайзии.