Как сообщила пресс-служба МАГАТЭ, локальное перемирие позволит провести необходимые ремонтные работы на поврежденной войной линии электропередачи "Днепровская" с целью предотвращения угрозы ядерной аварии

В МАГАТЭ объявили о локальном перемирии на ЗАЭС Как сообщила пресс-служба МАГАТЭ, локальное перемирие позволит провести необходимые ремонтные работы на поврежденной войной линии электропередачи "Днепровская" с целью предотвращения угрозы ядерной аварии

В районе Запорожской АЭС сегодня, 5 июня, вступило в силу локальное перемирие между Украиной и Российской Федерацией, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии.

Как сообщила пресс-служба МАГАТЭ, локальное перемирие позволит провести необходимые ремонтные работы на поврежденной войной линии электропередачи "Днепровская" 750 кВ с целью предотвращения угрозы ядерной аварии и снижения рисков для ядерной безопасности.

Отмечается, что линия электропередачи напряжением 750 кВ была отключена более двух месяцев назад. В результате в настоящее время крупнейшая АЭС Европы зависит только от одной внешней линии питания, которая обеспечивает электроэнергией системы охлаждения шести остановленных реакторов. В течение последних недель станция несколько раз теряла доступ и к этой линии, что вынуждало ее в крайнем случае запускать аварийные дизель-генераторы.

В агентстве отметили, что это уже шестое временное перемирие, о котором генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с Россией и Украиной с конца прошлого года, чтобы помочь обеспечить внешнее электроснабжение и гарантировать ядерную безопасность.

Запорожская тепловая электростанция (ТЭЦ), которая обеспечивает энергией ЗАЭС, утром 4 июня подверглась массированным обстрелам. Об этом сообщила ранее пресс-служба МАГАТЭ на своей странице в соцсети американской компании X.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. С марта 2022 года объект находится под контролем российских войск.