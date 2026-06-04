В МАГАТЭ объявили о локальном перемирии на Запорожской АЭС Перемирие позволит провести ремонт на поврежденной линии электропередачи «Днепровская» с целью предотвращения угрозы ядерной аварии

В районе Запорожской АЭС в пятницу, 5 июня, вступило в силу локальное перемирие между Украиной и Российской Федерацией, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщила пресс-служба МАГАТЭ, локальное перемирие позволит провести необходимые ремонтные работы на поврежденной войной линии электропередачи «Днепровская» 750 кВ с целью предотвращения угрозы ядерной аварии и снижения рисков для ядерной безопасности.

Отмечается, что линия электропередачи напряжением 750 кВ была отключена более двух месяцев назад. В результате в настоящее время крупнейшая АЭС Европы зависит только от одной внешней линии питания, которая обеспечивает электроэнергией системы охлаждения шести остановленных реакторов. В течение последних недель станция несколько раз теряла доступ и к этой линии, что вынуждало ее в крайнем случае запускать аварийные дизель-генераторы.

В агентстве отметили, что это уже шестое временное перемирие, о котором генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с Россией и Украиной с конца прошлого года, чтобы помочь обеспечить внешнее электроснабжение и гарантировать ядерную безопасность.

Запорожская тепловая электростанция (ТЭЦ), которая обеспечивает энергией ЗАЭС, утром 4 июня подверглась массированным обстрелам, сообщила ранее пресс-служба МАГАТЭ на своей странице в соцсети американской компании X.

В «Росатоме» подтвердили режим тишины

Режим тишины начал действовать в пятницу вокруг Запорожской АЭС для ремонта внешней линии электроснабжения станции «Днепровская». Об этом в пятницу, 5 июня сообщил «Страна Росатом», официальное издание государственной корпорации «Росатом».

Отмечается, что 4 июня глава Росатома повторно созвонился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ситуации вокруг атомной станции и подконтрольном РФ городе Энергодар. Предыдущий диалог был 1 июня.

«Главной темой разговора с господином Гросси, к сожалению, стала запредельно тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре», - отметил Лихачев.

По словам главы госкорпорации, ежедневные интенсивные удары создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы.

«Этот вопрос станет основным на предстоящих межведомственных консультациях в Калининграде, которые состоятся 10 июля. Разговаривать будем в расширенном составе с участием представителей других министерств и ведомств, в частности Министерства обороны России и Росгвардии», — рассказал Алексей Лихачев.

Он также отметил, что 5 июня в 6:00 начал действовать режим тишины, о котором пытались договориться с конца марта. «Режим позволит нам приступить к ремонтным работам на линии электропередачи «Днепровская». Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня. Напомню, что это уже шестой режим тишины за последний год», — рассказал Алексей Лихачев.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. С марта 2022 года объект находится под контролем российских войск.