В МАГАТЭ надеются на перемирие между РФ и Украиной вблизи ЗАЭС Это необходимо для ремонта основной линии электропередачи, которая питает станцию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси надеется на достижение в ближайшее время перемирия между Украиной и РФ вблизи Запорожской АЭС. Об этом Гросси заявил в комментарии журналистам, передают украинские СМИ.

По его словам, это необходимо для ремонта основной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая питает станцию. Как передает корреспондент УНИАН,

"Мы очень близки к этому. Остались лишь некоторые детали относительно того, когда и как долго это может быть", – отметил глава агентства.

Он отметил, что Украина и Россия уже пять раз договаривались о прекращении огня для ремонта линий электропередач, питающих ЗАЭС.

"Мы знаем, как это делать, и я уверен, что сделаем это снова", – подчеркнул Гросси.