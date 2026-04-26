В МАГАТЭ надеются на перемирие между РФ и Украиной вблизи ЗАЭС

Abdulrahman Yusupov, Ekip
26 Апрель 2026•Обновить: 26 Апрель 2026
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси надеется на достижение в ближайшее время перемирия между Украиной и РФ вблизи Запорожской АЭС. Об этом Гросси заявил в комментарии журналистам, передают украинские СМИ.
По его словам, это необходимо для ремонта основной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая питает станцию. Как передает корреспондент УНИАН,
"Мы очень близки к этому. Остались лишь некоторые детали относительно того, когда и как долго это может быть", – отметил глава агентства.
Он отметил, что Украина и Россия уже пять раз договаривались о прекращении огня для ремонта линий электропередач, питающих ЗАЭС.
"Мы знаем, как это делать, и я уверен, что сделаем это снова", – подчеркнул Гросси.