МАГАТЭ продолжает переговоры как с Украиной, так и с Россией о временном локальном прекращении огня для проведения ремонтных работ, - Рафаэль Гросси

В МАГАТЭ заявили о переговорах с РФ и Украиной о прекращении огня в районе Запорожской АЭС МАГАТЭ продолжает переговоры как с Украиной, так и с Россией о временном локальном прекращении огня для проведения ремонтных работ, - Рафаэль Гросси

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о продолжении переговоров с Россией и Украиной о введении временного «локального прекращения огня» для проведения ремонтных работ на Запорожской атомной электростанции (АЭС), которая по-прежнему подключена только к одной внешней линии электроснабжения. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном в соцсети американской компании X.

Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает переговоры как с Украиной, так и с Россией о временном локальном прекращении огня для проведения ремонтных работ. По его словам, Запорожская АЭС все еще зависит от одной внешней линии электроснабжения.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Российская армия взяла объект под контроль в марте 2022 года после начала конфликта в Украине. С начала конфликта территория вокруг станции неоднократно подвергалась обстрелам.