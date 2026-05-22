В МАГАТЭ заявили о переговорах с РФ и Украиной о прекращении огня в районе Запорожской АЭС

Salih Okuroğlu, Olga Keskin
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о продолжении переговоров с Россией и Украиной о введении временного «локального прекращения огня» для проведения ремонтных работ на Запорожской атомной электростанции (АЭС), которая по-прежнему подключена только к одной внешней линии электроснабжения. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном в соцсети американской компании X.
Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Российская армия взяла объект под контроль в марте 2022 года после начала конфликта в Украине. С начала конфликта территория вокруг станции неоднократно подвергалась обстрелам.