В Магаданской области РФ произошло обрушение рудника, под завалами могут находится люди

По предварительной информации, под завалами могут находиться до 8 человек, - МЧС

В Магаданской области РФ произошло обрушение рудника, под завалами могут находиться восемь человек. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС.

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 8 человек», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что к месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики. Кроме того, к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России.

Сообщается о задействовании 16 человек и 6 единиц техники.