В Лондоне сильная жара и дожди парализовали работу общественного транспорта На некоторых линиях лондонского метро возникли сбои в работе системы сигнализации

Из-за сильной жары, охватившей Англию в последние дни, и проливных дождей, прошедших ночью 22 июня, на большинстве линий лондонского метро и железных дорог наблюдаются серьезные сбои в движении, а на некоторых линиях движение было полностью приостановлено.



Волна жары, охватившая страну с воскресенья, привела к сбоям в работе рельсового транспорта, а после сильных ливней, прошедших вчера ночью, на некоторых линиях лондонского метро возникли сбои в работе системы сигнализации.



В городе полностью приостановлено движение по линии Circle Line, а на многих других линиях, включая District, Elizabeth, Metropolitan, Hammersmith & City и Mildmay, связывающих центр Лондона, наблюдаются масштабные сбои.



Утром 23 июня в частности на таких основных пересадочных станциях, как Бейкер-стрит, из-за отмененных рейсов и серьезных задержек образовались длинные очереди. Чрезмерная жара доставила значительные неудобства пассажирам, ожидающим на станциях метро.



Поскольку в условиях сильной жары возникают проблемы с нормальной работой инфраструктуры, компания Transport for London (TfL), управляющая системой общественного транспорта Лондона, рекомендовала пассажирам не пользоваться линиями метро во время тепловой волны, если в этом нет крайней необходимости.



Кроме того, TfL посоветовал пассажирам перед выходом из дома проверять актуальную информацию о ситуации на линиях.



Прогнозируется, что в течение недели в Англии температура будет оставаться высокой, а в некоторых регионах может достигать 38–40 градусов. В связи с этим Британская метеорологическая служба вчера объявила красную тревогу.