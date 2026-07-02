В Литве обсуждают отмену запрета на размещение ядерного оружия Президент Литвы заявил, что большинство парламентских фракций согласны с необходимостью изменить соответствующую статью Конституции

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что большинство лидеров парламентских политических фракций поддерживают отмену положения Конституции, запрещающего размещение ядерного оружия на территории страны.

Как сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT), Науседа провел встречу с представителями парламента, членами правительства и лидерами политических партий, посвященную вопросу пересмотра соответствующей статьи Конституции.

По итогам встречи президент отметил, что во время принятия Конституции геополитическая обстановка была совершенно иной, однако в условиях ухудшения ситуации в сфере безопасности основной закон необходимо изменить.

По словам Науседы, действующий запрет носит абсолютный характер и не предусматривает никаких исключений. Он подчеркнул, что Литва является практически единственной страной НАТО, которая самостоятельно установила для себя подобное ограничение, и этот факт следует учитывать.

Президент также напомнил, что Финляндия ранее отказалась от аналогичного ограничения.

«Сегодня Литва находится в НАТО практически в серой зоне. Было бы действительно печально стать слабым звеном или серой зоной внутри альянса», — заявил Науседа.

Он сообщил, что в ходе встречи позиции участников в целом совпали, и большинство высказалось за то, что соответствующая статья Конституции устарела и должна быть полностью отменена.

Науседа также обратил внимание, что внести изменения в Конституцию можно через парламент без проведения референдума, поскольку референдумный процесс может занять слишком много времени.

Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз.

Дискуссия по этому вопросу активизировалась после предложения президента Франции Эммануэля Макрона создать новую систему ядерного сдерживания для Европы, а также сообщений о том, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия еще в ряде стран НАТО.