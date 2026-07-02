В Литве обсуждают отмену запрета на размещение ядерного оружия

Eren Beksaç, Elmira Ekberova
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что большинство лидеров парламентских политических фракций поддерживают отмену положения Конституции, запрещающего размещение ядерного оружия на территории страны.
Как сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT), Науседа провел встречу с представителями парламента, членами правительства и лидерами политических партий, посвященную вопросу пересмотра соответствующей статьи Конституции.
По итогам встречи президент отметил, что во время принятия Конституции геополитическая обстановка была совершенно иной, однако в условиях ухудшения ситуации в сфере безопасности основной закон необходимо изменить.
По словам Науседы, действующий запрет носит абсолютный характер и не предусматривает никаких исключений. Он подчеркнул, что Литва является практически единственной страной НАТО, которая самостоятельно установила для себя подобное ограничение, и этот факт следует учитывать.
Президент также напомнил, что Финляндия ранее отказалась от аналогичного ограничения.
«Сегодня Литва находится в НАТО практически в серой зоне. Было бы действительно печально стать слабым звеном или серой зоной внутри альянса», — заявил Науседа.
Он сообщил, что в ходе встречи позиции участников в целом совпали, и большинство высказалось за то, что соответствующая статья Конституции устарела и должна быть полностью отменена.
Науседа также обратил внимание, что внести изменения в Конституцию можно через парламент без проведения референдума, поскольку референдумный процесс может занять слишком много времени.
Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз.
Дискуссия по этому вопросу активизировалась после предложения президента Франции Эммануэля Макрона создать новую систему ядерного сдерживания для Европы, а также сообщений о том, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия еще в ряде стран НАТО.