Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года привел к гибели более 235 и ранению около 6 тысяч человек

В Ливане прошла церемония памяти, приуроченная к шестой годовщине взрыва в порту Бейрута Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года привел к гибели более 235 и ранению около 6 тысяч человек

В столице Ливана, Бейруте, в связи с шестой годовщиной взрыва в Бейрутском порту, произошедшего 4 августа 2020 года, перед мемориалом, на котором высечены имена погибших в результате трагедии, прошла памятная церемония.



В церемонии приняли участие семьи, потерявшие своих близких в результате взрыва, а также министр юстиции Ливана Адиль Нассар, министр информации Ливана Пол Маркус, министр социальных дел Ханин ас-Сейид, послы некоторых стран, потерявших своих граждан в результате взрыва, и представители дипломатических миссий.



В рамках мероприятия к мемориалу были возложены венки и цветы, была объявлена минута молчания и почтена память погибших.



Семьи, державшие в руках фотографии своих близких, вновь высказали требования раскрыть правду, обеспечить справедливость и привлечь виновных к ответственности.



•⁠ ⁠Процесс уже вступил в завершающую стадию



Министр информации Маркус в заявлении корреспонденту «Анадолу» сказал: «Как отметил господин президент и как было указано 3 августа на заседании Совета министров под председательством премьер-министра Невафа Селама, премьер-министр особо подчеркнул следующий момент: обвинительное заключение будет подготовлено не позднее чем в течение ближайших нескольких месяцев. Процесс уже вступил в заключительную стадию».



Министр, утверждая, что с началом нынешнего президентского срока и вступлением правительства в должность исчезли все факторы, препятствовавшие продвижению судебного расследования, заявил, что они уважают принцип разделения властей между исполнительной и судебной ветвями, а также независимость судебной власти, отметил, что необходимо также установить истину и обеспечить справедливость.



«Мы полностью уважаем принцип разделения властей, в частности разграничение между исполнительной властью, которую мы представляем, и судебной властью, а также независимость судебной системы», — сказал Маркус, подчеркнув, что установление истины и обеспечение справедливости являются неизбежной необходимостью.



•⁠ ⁠Это касается всех ливанцев



Министр социальных дел Сейид, вспоминая взрыв в бейрутском порту, заявил, что, как и в предыдущие годы, в этом году они вместе с семьями погибших терпеливо продолжают борьбу за установление истины.



Выразив желание узнать, как и когда будет продвигаться расследование, Сейид заявил, что они доверяют судебной системе и верят, что это дело будет доведено до конца.



Он отметил, что ливанцы переживают большие страдания и сталкиваются со множеством трудностей.



«Это дело касается всех ливанцев. Мы ждем и будем ждать дальше. В связи с этим мы продолжим выходить на улицы; мы будем и дальше говорить людям, ливанцам и всему миру о том, что хотим, чтобы это дело было решено», - подчеркнул министр. На вопрос о том, приближается ли расследование к завершению, Сейид ответил: «Да, мы приблизились. Надеюсь, мы сможем сказать об этом до конца года. Хотя у меня нет никакой конкретной информации и не вмешиваемся в работу судебных органов, мы надеемся, что это произойдет».



•⁠ ⁠Крупный взрыв в порту Бейрута



4 августа 2020 года в порту Бейрута сначала вспыхнул пожар в складе, где хранились взрывчатые вещества, а затем произошел очень мощный взрыв, потрясший весь город.

Взрыв привел к гибели более 235 человек и ранению около 6 тысяч. В результате взрыва 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.



Генеральный прокурор Апелляционного суда Ливана того времени Гассан Увайдат 25 января 2023 года вынес решение об «безоговорочном» освобождении всех заключённых, ранее привлечённых к ответственности в связи со взрывом в порту.



В свою очередь, 13 июня 2023 года Высокий суд правосудия Великобритании признал лондонскую компанию виновной в взрыве в порту и постановил выплатить компенсацию родственникам некоторых погибших и пострадавшим.



Судья Тарик Битар, ведущий расследование по делу о взрыве в порту Бейрута, завершил основное расследование в марте 2026 года и направил дело в Генеральную прокуратуру Верховного суда для подготовки заключения по существу дела.