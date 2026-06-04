Информации о том, кто совершил атаку, не приводится

В Ливане при попадании минометных снарядов по позиции ЮНИФИЛ погиб один миротворец Информации о том, кто совершил атаку, не приводится

Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщили о гибели одного миротворца, получившего тяжелые ранения в результате попадания минометных снарядов по позиции на юго-востоке страны. Кроме того, двое военнослужащих получили ранения.

Согласно сообщению ЮНИФИЛ, поздно ночью рядом с одной из позиций миротворцев в районе Марджаюна разорвались минометные снаряды.

Тяжелораненый миротворец был эвакуирован на вертолете в одну из больниц Бейрута, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Двое других пострадавших военнослужащих проходят лечение в медицинском учреждении на базе ЮНИФИЛ.

В сообщении отмечается, что ЮНИФИЛ начал расследование с целью установления обстоятельств произошедшего.

Кроме того, в ЮНИФИЛ обратили внимание на заметный рост в последнее время числа случаев падения снарядов и боеприпасов на юге Ливана. И в этой связи миссия призвала к прекращению насилия.

ЮНИФИЛ обратился ко всем сторонам с призывом соблюдать взятые на себя обязательства в рамках международного права, обеспечивать безопасность персонала и объектов ООН, а также воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу жизнь миротворцев.

Кроме того, в сообщении содержится призыв к официальным властям провести расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Преднамеренные нападения на миротворцев являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, - подчеркнули в ЮНИФИЛ.