Информация о том, с какой стороны был произведен обстрел не имеется

В Ливане при обстреле позиции UNIFIL погиб миротворец Информация о том, с какой стороны был произведен обстрел не имеется

Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили о гибели одного миротворца и ранении еще двух военнослужащих после попадания минометных снарядов по одной из позиций миссии на юго-востоке Ливана.

В письменном заявлении UNIFIL говорится, что поздно ночью рядом с одной из позиций миротворцев в районе Марджаюна разорвались минометные снаряды.

Тяжело раненый миротворец был эвакуирован вертолетом в больницу в Бейруте, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Двое других пострадавших проходят лечение в медицинском учреждении на базе UNIFIL.

В миссии сообщили о начале расследования для установления обстоятельств произошедшего. В заявлении также отмечается заметный рост числа случаев падения снарядов и боеприпасов на юге Ливана в последнее время, в связи с чем был вновь озвучен призыв к прекращению насилия.

UNIFIL призвала все стороны соблюдать обязательства в рамках международного права, обеспечивать безопасность персонала и объектов ООН и воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть миротворцев опасности.

Кроме того, миссия призвала официальные власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности, подчеркнув, что преднамеренные нападения на миротворцев являются грубым нарушением международного гуманитарного права и резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Информация о том, кто именно несет ответственность за атаку, в заявлении UNIFIL не приводится.

Президент осудил нападение

Согласно заявлению администрации президента Ливана, президент Джозеф Аун осудил атаку на миротворцев UNIFIL.

Он заявил, что погибший военнослужащий был символом поддержки международным сообществом Ливана, и выразил признательность миротворцам за их службу на юге страны.

Аун также передал соболезнования семье погибшего через командующего UNIFIL генерал-майора Диодато Абаньяру и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Заявление Израиля

В свою очередь израильская армия заявила, что обстрел позиции UNIFIL был совершен движением «Хезболла».

В заявлении утверждается, что несколько минометных снарядов, выпущенных из района Катрани на юге Ливана, попали по посту UNIFIL в районе Диббин.