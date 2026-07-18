В Ливане при взрыве подозрительного предмета погиб военный, еще двое ранены Инцидент произошел в момент нахождения армейского автомобиля в населенном пункте Мансури

В результате взрыва подозрительного предмета рядом с военным автомобилем в провинции Сур (Тир) на юге Ливана погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении ливанской армии.

Согласно сообщению, инцидент произошел в момент нахождения армейского автомобиля в населенном пункте Мансури.

Информации о характере взорвавшегося предмета не приводится.

Сообщается, что ведется расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся израильских атак на территорию Ливана.

Рамочное соглашение, заключенное между Ливаном и Израилем при посредничестве США и подписанное 26 июня 2026 года, предусматривает постепенный вывод израильских войск со всех оккупированных ими ливанских территорий.

Согласно соглашению, процесс должен начаться по модели, которая будет реализована в двух пилотных районах, однако конкретные сроки не определены.

Кроме того, документ предусматривает передачу ответственности за безопасность в освобождаемых районах исключительно ливанской армии, а также разоружение вооруженных группировок, включая движение «Хезболла».

По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта 2026 года в результате продолжающихся израильских атак погибли 4 324 человека, 12 224 получили ранения, более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.​​​​​​​



Израиль на протяжении десятилетий удерживает под оккупацией часть территорий на юге Ливана, а ряд районов остается под его контролем после войны, продолжавшейся с октября 2023 по ноябрь 2024 года.