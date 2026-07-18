В Ливане при взрыве подозрительного предмета погиб военный, еще двое ранены

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ali Semerci, Olga Keskin
18 Июля 2026•Обновить: 18 Июля 2026
В результате взрыва подозрительного предмета рядом с военным автомобилем в провинции Сур (Тир) на юге Ливана погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении ливанской армии.
Согласно сообщению, инцидент произошел в момент нахождения армейского автомобиля в населенном пункте Мансури.
Информации о характере взорвавшегося предмета не приводится.
Сообщается, что ведется расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.
Инцидент произошел на фоне продолжающихся израильских атак на территорию Ливана.
Рамочное соглашение, заключенное между Ливаном и Израилем при посредничестве США и подписанное 26 июня 2026 года, предусматривает постепенный вывод израильских войск со всех оккупированных ими ливанских территорий.
Согласно соглашению, процесс должен начаться по модели, которая будет реализована в двух пилотных районах, однако конкретные сроки не определены.
Кроме того, документ предусматривает передачу ответственности за безопасность в освобождаемых районах исключительно ливанской армии, а также разоружение вооруженных группировок, включая движение «Хезболла».
По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта 2026 года в результате продолжающихся израильских атак погибли 4 324 человека, 12 224 получили ранения, более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.
Израиль на протяжении десятилетий удерживает под оккупацией часть территорий на юге Ливана, а ряд районов остается под его контролем после войны, продолжавшейся с октября 2023 по ноябрь 2024 года.