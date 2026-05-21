В Ливане назвали приоритеты на переговорах с Израилем Ключевыми вопросами являются вывод израильских войск и достижение постоянного прекращения огня, сообщил «Анадолу» высокопоставленный ливанский источник

Запланированные на 29 мая при посредничестве США переговоры между Израилем и Ливаном будут носить военно-технический характер. Вывод израильских войск с оккупированных территорий, размещение там ливанского контингента и достижение постоянного прекращения огня являются главными приоритетами Бейрута в рамках текущих консультаций.

Об этом корреспонденту агентства «Анадолу» сообщил высокопоставленный ливанский источник.

По его словам, остальные вопросы будут обсуждаться только после достижения прогресса по этим темам.

Источник сообщил, что президент Ливана Жозеф Аун продолжает контакты, направленные на то, чтобы усилить давление США на Тель-Авив с целью обеспечения соблюдения им режима прекращения огня.

Делегации Ливана и Израиля 29 мая проведут отдельные консультации по безопасности в Пентагоне при посредничестве США. Стороны обсудят шаги, которые могут быть предприняты на местах.

По словам собеседника агентства, и Израиль, и «Хезболла» ожидают, что другая сторона сделает первый шаг по вопросу прекращения огня.

Источник добавил, что на последнем раунде переговоров, который состоялся в США 14-15 мая, стороны обсуждали проект «декларации о намерениях», предусматривающей определение рамок переговорного процесса, но окончательное решение еще не принято.

Он отметил, что Ливан поддерживает контакты с арабскими и дружественными странами.

Ранее министр информации Ливана Пол Маркус заявил, что любые переговоры или соглашения по безопасности с Израилем неразрывно связаны с общим политическим и дипломатическим процессом.