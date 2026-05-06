Израиль продолжает удары по югу страны, несмотря на режим прекращения огня

В Ливане дрон атаковал машину скорой помощи: трое раненых

В результате удара израильской армии по машине скорой помощи на юге Ливана с применением беспилотника ранения получили три человека.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильские военные атаковали с помощью БПЛА автомобиль Исламского медицинского учреждения в населенном пункте Дейр Кифа, входящем в состав города Сур на юге страны.

В сообщении подчеркивается, что в результате атаки пострадали три человека, которые были доставлены в больницы региона.

Также отмечается, что израильская авиация в ночные часы нанесла удары по населенным пунктам Калавие и Барашит на юге Ливана. В результате бомбардировки школе Бурдж Калавие в Калавие был нанесен серьезный ущерб.

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану, после чего заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявляло, что число вынужденных переселенцев в стране за этот период превысило 1 миллион человек.

Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что со 2 марта в результате израильских атак погибли более 2700 человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что введенное 17 апреля 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем продлено еще на три недели.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает атаки и разрушение домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла», обвиняя Израиль в нарушении перемирия, наносит удары по израильским подразделениям.