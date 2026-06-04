Информация о возможных погибших пока не поступала

В Ливане в результате ударов израильских БПЛА пострадали 3 человека Информация о возможных погибших пока не поступала

В результате ударов израильских беспилотников на юге Ливана, несмотря на объявленное широкое прекращение огня, пострадали три человека.

По данным ливанского государственного агентства NNA, израильский беспилотник атаковал автомобиль на дороге между населенными пунктами Зефта и Нумейрия в районе города Набатия. В результате удара три человека получили ранения.

Также сообщается об ударах БПЛА по перекрестку Неджде на дороге Кефр-Румман — Хаббуш, а также по перекрестку в районе Кефр-Тибнит.

Информация о возможных погибших пока не поступала.

Кроме того, израильский беспилотник был замечен на малой высоте над столицей Ливана — Бейрутом.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан достигли соглашения о широком прекращении огня при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода ее сил к югу от реки Литани.