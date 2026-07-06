Имам мечети сообщил о разрушениях, жертвах и полном отсутствии жилья у пострадавших

В Ла-Гуайре после землетрясения мечеть стала убежищем для мусульманской общины Имам мечети сообщил о разрушениях, жертвах и полном отсутствии жилья у пострадавших

В венесуэльском городе Ла-Гуайра, пострадавшем от землетрясения, мечеть Ла-Гуайра стала убежищем для немногочисленной мусульманской общины, потерявшей свои дома и имущество.

Имам мечети Локман Эсад Диаб Хассан в беседе с «Анадолу» рассказал о положении мусульман и последствиях землетрясения.

Имам Хассан палестинского происхождения сообщил, что уже 25 лет живет в Венесуэле, а его семья, оставшаяся в стране, вернулась в Палестину. Сейчас он живет в Ла-Гуайре только с супругой.

Он отметил, что из-за экономической ситуации положение мусульман было тяжелым и до землетрясения, добавив, что экономическая нестабильность, начавшаяся после президента Уго Чавеса, негативно сказалась на жизни общины.

«После землетрясения ситуация резко ухудшилась»

«После землетрясения ситуация резко ухудшилась. В Ла-Гуайре ничего не осталось, все разрушено. Дома, здания и коммерческие объекты сильно пострадали. Это было полное разрушение. Землетрясение было очень сильным», - заявил он.

По его словам, в Ла-Гуайре проживает около 25 мусульман, и все их дома и квартиры были разрушены, а также уничтожены магазины.

Имам также сообщил, что и его собственный дом пострадал. «Мой дом тоже поврежден. Он не полностью разрушен, но в нем невозможно жить. Сейчас я жду, когда государственные инженеры оценят мой дом и магазин, где я работаю», - отметил Хассан.

Венесуэльский имам отметил, что в результате землетрясения погибли два человека палестинского происхождения с гражданством Иордании, а 15 мусульман были эвакуированы в Иорданию специальным рейсом.

Мечеть стала убежищем для пострадавших

Хассан подчеркнул, что после землетрясения мечеть стала убежищем для мусульман: «Все пострадавшие мусульмане из Ла-Гуайры пришли сюда. Мечеть стала для них укрытием. Слава Богу, все молитвы проходят здесь. Слава Богу, мечеть не пострадала».

Он рассказал, что люди, потерявшие дома, ночуют в мечети, а днем возвращаются, чтобы попытаться проверить разрушенные дома и спасти имущество, однако в большинстве случаев ничего не находят — все было украдено.

Имам палестинского происхождения также отметил, что главные потребности общины сейчас — жилье и работа, подчеркнув, что людям необходимо «начать с нуля».

Он обратился с призывом о помощи. «Мы надеемся, что правительства или люди с возможностями помогут нам начать жизнь заново. Нам нужно начать с нуля, потому что в Ла-Гуайре ничего не осталось», - добавил он.

По его словам, община потеряла все имущество и сейчас пытается заново выстроить свою жизнь.

В Венесуэле произошли два сильных землетрясения

Геологическая служба США (USGS) сообщала, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что число погибших в результате землетрясений составило 3342 человека, а число пострадавших — 16 740.

Программа развития ООН (UNDP) оценила прямой ущерб от землетрясений в 6,7 миллиарда долларов.