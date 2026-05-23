В Латвии упал неизвестный беспилотник

Olga Keskin
23 Май 2026•Обновить: 23 Май 2026
В Латвии неизвестный беспилотник упал в озеро и сдетонировал.
Как сообщают местные СМИ, около 8:00 полиция получила сообщение от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где при контакте с водой он детонировал.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Полиция выехала на место происшествия и начала обследование территории. Были обнаружены возможные обломки беспилотника.
К работам привлечены дополнительные силы, включая сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы с лодкой и подразделения Национальных вооруженных сил, а также дополнительные полицейские дроны.
Полиция призвала местных жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках.