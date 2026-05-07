В Латвии упали 2 БПЛА, есть повреждения нефтяных резервуаров Сообщается, что в Резекне в результате инцидента с дроном были повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов

Воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает портал латвийских общественных СМИ lsm.lv.

Сообщается, что в четверг рано утром в Балвском, Лудзенском и Резекненском краях была объявлена угроза воздушного пространства, которая уже отменена.

НВС (Национальные вооруженные силы) около 5.30 сообщили, что были зафиксированы два беспилотных летательных аппарата, упавших на территории Латвии, и на месте происшествия находятся подразделения НВС, Госполиции и Государственной пожарно-спасательной службы.

Государственная пожарно-спасательная служба, в свою очередь, сообщила, что около половины четвертого на номер 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне. Прибыв на место происшествия, пожарные-спасатели установили, что открытого горения уже не было, однако велись работы по охлаждению одного из резервуаров.

Отмечается, что в Резекне в результате инцидента с дроном были повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов.

Председатель думы Резекненского края Гунтарс Скудра подтвердил агентству LETA, что один из дронов упал на территории Резекненского филиала предприятия East-West Transit. По его словам, дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

Между тем министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что дроны могли быть направлены на цели в России со стороны Украины, однако подчеркнул, что пока это лишь предположения и информацию необходимо уточнить.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, заявил, что инциденты с дронами являются «прямыми последствиями агрессии России против Украины».

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис отметил, что инциденты с дронами в Латвии не рассматриваются властями как «угроза терроризма». По его словам, по предварительным данным, дроны не были целенаправленно направлены на конкретные объекты.