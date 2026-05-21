В Латвии зафиксировали прилетевший из-за границы беспилотник

В четверг, 21 мая в Латвии был обнаружен как минимум один дрон, прилетевший из-за границы. Об этом сообщает новостной портал Delfi в Латвии со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).

Отмечается, что в Краславском крае местные власти подтвердили, что был зафиксирован летящий над территорией района дрон.

Организатор службы гражданской обороны муниципалитета Айварс Белковскис сообщил, что жители заметили беспилотный летательный аппарат и сообщили об этом в думу, после чего было созвано заседание комиссии по гражданской обороне.

Ранее в НВС сообщили, что в воздушном пространстве Латвии в районах Лудзы, Краславы и Резекне возможна угроза. С 11.27 предупреждение об угрозе было объявлено также в Аугшдаугавском районе.

В Лудзенском, Резекненском и Краславском районах было приостановлено движение поездов.

Сообщается, что о возможной угрозе воздушному пространству жителей Латгалии предупреждают уже третий день подряд.

Отмечается, что НВС совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторит воздушное пространство, чтобы обеспечить способность незамедлительно реагировать на потенциальную угрозу. Также усилены возможности противовоздушной обороны на восточной границе, куда направили дополнительные подразделения.

В НВС предупреждают, что на фоне продолжения конфликта в Украине есть вероятность повторения случаев залета иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии.