В Кыргызстане разрабатывают новые меры для пресечения деятельности террористических и экстремистских организаций

Ulviyya Amoyeva
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков принимает участие в Неделе ООН по борьбе с терроризмом, которая стартовала 29 июня в Нью-Йорке.
В рамках мероприятия он выступил на четвертой Конференции высокого уровня под девизом «Будущее, свободное от терроризма», сообщили кыргызские государственные СМИ.
Выступая с трибуны ООН, Орозбеков рассказал о мерах, принимаемых Кыргызстаном для выявления и пресечения деятельности террористических и экстремистских организаций, в том числе на ранних стадиях. По его словам, республика придерживается комплексного подхода, который сочетает совершенствование законодательства с профилактикой радикализации населения, прежде всего молодежи.
Он отметил, что противодействие терроризму должно строиться не только на работе силовых структур, но и на развитии образования, просвещения, укреплении межконфессионального согласия и создании условий для самореализации граждан.
Отдельно секретарь Совбеза подчеркнул важность реабилитации и реинтеграции граждан, возвращенных из зон вооруженных конфликтов.
По его словам, эта работа рассматривается как один из ключевых элементов профилактики терроризма и исполнения международных обязательств Кыргызстана.
Кроме того, Адилет Орозбеков сообщил, что по поручению президента Садыра Жапарова в стране ведется подготовка Национальной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности на 2026–2030 годы, которая должна усилить систему борьбы с финансированием терроризма и других преступлений.