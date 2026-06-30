Секретарь Совбеза Кыргызстана выступил на Конференции высокого уровня в рамках Недели ООН по борьбе с терроризмом

В Кыргызстане разрабатывают новые меры для пресечения деятельности террористических и экстремистских организаций Секретарь Совбеза Кыргызстана выступил на Конференции высокого уровня в рамках Недели ООН по борьбе с терроризмом

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков принимает участие в Неделе ООН по борьбе с терроризмом, которая стартовала 29 июня в Нью-Йорке.

В рамках мероприятия он выступил на четвертой Конференции высокого уровня под девизом «Будущее, свободное от терроризма», сообщили кыргызские государственные СМИ.

Выступая с трибуны ООН, Орозбеков рассказал о мерах, принимаемых Кыргызстаном для выявления и пресечения деятельности террористических и экстремистских организаций, в том числе на ранних стадиях. По его словам, республика придерживается комплексного подхода, который сочетает совершенствование законодательства с профилактикой радикализации населения, прежде всего молодежи.

Он отметил, что противодействие терроризму должно строиться не только на работе силовых структур, но и на развитии образования, просвещения, укреплении межконфессионального согласия и создании условий для самореализации граждан.

Отдельно секретарь Совбеза подчеркнул важность реабилитации и реинтеграции граждан, возвращенных из зон вооруженных конфликтов.

По его словам, эта работа рассматривается как один из ключевых элементов профилактики терроризма и исполнения международных обязательств Кыргызстана.

Кроме того, Адилет Орозбеков сообщил, что по поручению президента Садыра Жапарова в стране ведется подготовка Национальной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности на 2026–2030 годы, которая должна усилить систему борьбы с финансированием терроризма и других преступлений.