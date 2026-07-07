Инцидент произошел в международном аэропорту «Манас» в Бишкеке, на борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа

В Кыргызстане при взлете завалился самолет TezJet Инцидент произошел в международном аэропорту «Манас» в Бишкеке, на борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа

В международном аэропорту «Манас» в Бишкеке произошла аварийная ситуация с участием воздушного судна авиакомпании TezJet. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По предварительным данным, во время взлета у воздушного судна сломалось заднее шасси, из-за чего самолет наклонился на левое крыло и, не успев взлететь, завалился на взлетно-посадочную полосу.

«Разлился авиакеросин, на месте работают пожарные службы», - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на борту находились 181 пассажир (152 взрослых, 11 подростков, 18 детей) и 6 членов экипажа. Все пассажиры были оперативно эвакуированы из салона самолета.

Сообщается, что тяжелопострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что несколько человек получили мелкие травмы и ушибы, а медики оказывают им первую помощь на первом этаже аэровокзала, в зоне прилета ошского сектора.

«На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы аэропорта. В настоящее время все рейсы в международном аэропорту «Манас» временно приостановлены», - отметили в компании.

Также расследованием причин и обстоятельств авиационного происшествия займется Государственное агентство гражданской авиации КР.

Отмечается, что международный аэропорт «Манас» закрыли до 22.00.