В Кыргызстане мусульмане совершили праздничный намаз на площадях и в мечетях

В Кыргызстане мусульмане совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама как в мечетях, так и на городских площадях.

В столице Бишкеке граждане собрались на площади Ала-Тоо и на так называемой «старой площади» — площади имени Турдакуна Усубалиева, где прошла основная праздничная молитва.

Площадь и прилегающие улицы были заполнены верующими, которые расстелили принесенные с собой коврики на площади и в переулках.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель парламента Марлен Маматалиев совершили праздничную молитву вместе с гражданами.

Праздничный намаз, начавшийся в 07:30, провел заместитель муфтия Кыргызстана Шакир Маматов. После молитвы были прочитаны аяты Корана и вознесены молитвы, затем образовались длинные очереди для поздравлений с праздником.

В своем обращении президент Садыр Жапаров поздравил народ с Курбан-байрамом, отметив: «Сегодня мы вместе со всем исламским миром отмечаем Курбан-байрам с большой радостью и глубоким духовным обновлением».

Также сообщается, что президент связался по телефону с муфтием Кыргызстана Абдулазизом Закировым, который находится в Саудовской Аравии во главе паломнической группы, и пожелал, чтобы хадж был принят и благословлен.