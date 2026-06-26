ГЭС «Казарман» станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в энергетике за всю историю независимого Кыргызстана - заявил президент Садыр Жапаров

В Кыргызстане заложен фундамент ГЭС мощностью 912 МВт, инвестированной турецким капиталом ГЭС «Казарман» станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в энергетике за всю историю независимого Кыргызстана - заявил президент Садыр Жапаров

В Тогуз-Тороуском районе Джелалабадской области Кыргызстана заложен фундамент Казарманской гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 912 мегаватт (МВт), строительство которой будет осуществлять «Среднеазиатский инвестиционный холдинг» — дочерняя компания «Ихлас Холдинг».

В церемонии закладки фундамента приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, посол Турции в Бишкеке Мекин Мустафа Кемаль Окем, председатель совета директоров «Ихлас Холдинг» Ахмет Мюджахид Орен, министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков, представители местных властей и жители района.

В своём выступлении на церемонии президент Жапаров подчеркнул, что ГЭС «Казарман» станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в энергетике за всю историю независимого Кыргызстана, и выразил благодарность турецким инвесторам.

Отметив, что проект будет реализован компанией «Среднеазиатский инвестиционный холдинг», президент отметил: «Проект предусматривает строительство трёх гидроэлектростанций — «Ала-Буга», «Кара-Булун-1» и «Кара-Булун-2» — общей установленной мощностью 912 МВт. Объем инвестиций в эти станции составляет около 3 миллиардов долларов, а их среднегодовой объем производства электроэнергии превысит 3,75 миллиарда киловатт-часов (кВт·ч)».

По словам главы государства, гидроэлектростанция «Казарман» рассматривается как стратегический проект, который определит энергетическое будущее Кыргызстана. Он выразил уверенность в том, что после ввода проекта в эксплуатацию он значительно укрепит энергетический потенциал страны, будет способствовать устойчивому развитию Кыргызстана и благосостоянию будущих поколений.