В Крыму и Севастополе вводится региональный режим чрезвычайной ситуации

Olga Keskin
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
В Республике Крым и городе Севастополь, аннексированных Россией, вводится региональный режим чрезвычайной ситуации с целью решения экономических вопросов. Об этом сообщил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксёнов.
«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера», - сообщил Аксёнов в Telegram-канале.
Решение, по его словам, «принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера». «Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения», - отметил Аксёнов.
На фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России ряд из них был выведен на ремонт. Для стабилизации ситуации на топливном рынке российские власти периодически вводят ограничения на экспорт нефтепродуктов.
Кроме того, в ряде регионов страны действуют ограничения на продажу топлива. В частности, 21 июня на крымских АЗС был «прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц».
На Крымском полуострове с конца мая действуют ограничения на продажу топлива из-за логистических сложностей.