«Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера», - так называемый «глава» региона Сергей Аксёнов

В Крыму и Севастополе вводится региональный режим чрезвычайной ситуации «Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера», - так называемый «глава» региона Сергей Аксёнов

В Республике Крым и городе Севастополь, аннексированных Россией, вводится региональный режим чрезвычайной ситуации с целью решения экономических вопросов. Об этом сообщил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксёнов.

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера», - сообщил Аксёнов в Telegram-канале.

Решение, по его словам, «принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера». «Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения», - отметил Аксёнов.

На фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России ряд из них был выведен на ремонт. Для стабилизации ситуации на топливном рынке российские власти периодически вводят ограничения на экспорт нефтепродуктов.

Кроме того, в ряде регионов страны действуют ограничения на продажу топлива. В частности, 21 июня на крымских АЗС был «прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц».

На Крымском полуострове с конца мая действуют ограничения на продажу топлива из-за логистических сложностей.