Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что под контроль ВС РФ «полностью» перешла Константиновка в Донецкой области

В Кремле сообщили о «плановом создании зоны безопасности» в Харьковской и Сумской областях Украины Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что под контроль ВС РФ «полностью» перешла Константиновка в Донецкой области

Президент РФ Владимир Путин сообщил о «плановом» ходе создания «зоны безопасности» в Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент РФ посетил один из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск (сил), где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

«Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях», - сказал Песков, указав на том, что с начала года под контроль российских войск перешло 133 населенных пункта.

Представитель Кремля также сообщил, что Путин на совещании по ситуации в зоне «специальной военной операции» указал, что чем больше украинские войска будут бить по российской инфраструктуре, тем больше России придется делать «зону безопасности».

«Подводя итоги совещания, президент и верховный главнокомандующий сказал следующее: чем больше противник будет наносить ударов по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности», - сказал он.

Кроме того, Песков заявил, что под контроль ВС РФ «полностью» перешла Константиновка в Донецкой области Украины. «Главная новость - полностью взята Константиновка», - отметил он.

«Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ (Вооруженных сил Украины)», - пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, Путин также поручил проанализировать вовлеченность «каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине».

«Президент также говорил о том, что необходимо сделать тщательный анализ вовлеченности каждой стороны, которая является подстрекателем боевых действий, подчеркнув, что этот анализ потребуется для принятия ответственных решений», - сказал он.

Межу тем президент РФ заявил, что начальник Генерального штаба практически ежедневно докладывает об обстановке.

По его словам, за последнее время под контроль российских войск «полностью» перешла Луганская область, «продолжается уничтожение» украинских формирований на территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

«Планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск [противник] отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями», - утверждает Путин.

Президент РФ отметил, что с начала этого года под контроль российских войск перешло 133 населённых пункта, взято под контроль более трёх тысяч квадратных километров территории в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, в свою очередь заявил, что в течение июня российские войска взяли под контроль 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории.

«Продолжается нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. В июне осуществлено 5 ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины, в том числе 34 предприятия военно-промышленного комплекса, задействованных в производстве крылатых ракет «Фламинго», беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы», - сказал Герасимов.

Он отметил, что «в результате нанесенных ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, вследствие чего продолжает расти критическое зависимость киевского режима от поставок комплектующих взрывчатых веществ и топлива из западных стран».

Одновременно, по словам начальника Генштаба, часть сил группировки «продолжает создание полосы безопасности» в Днепропетровской области.

Константиновка, город в Краматорском районе Донецкой области Украины, до начала полномасштабного конфликта являлся седьмым по площади и численности населения городом в этом регионе.