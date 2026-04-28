В Кремле осудили новое покушение на президента США Россия считает важным, чтобы ситуация в Мали как можно скорее вернулась в «мирное, стабильное русло»,- представитель Кремля

Президент России Владимир Путин всегда осуждает любые посягательства на жизнь руководителей государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новое покушение на президента США Дональда Трампа.

«Президент Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей государств», - сказал Песков.

Ситуация в Мали

Представитель Кремля заявил, что Россия считает важным, чтобы ситуация в Мали как можно скорее вернулась в «мирное, стабильное русло».

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, достаточно ли численности «Африканского корпуса» Минобороны РФ для удержания ситуации под контролем.

«Что касается Африканского корпуса - это тема Минобороны, и я рекомендую вам обратить ваши вопросы именно в это ведомство», -указал он.

Отвечая на вопрос о том, известно ли российским властям о местонахождении президента Мали Ассими Гоиты, Песков посоветовал искать эту информацию «в Мали, а не в Кремле».

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что после атаки повстанцев в Мали имеются жертвы со стороны «Африканского корпуса» Минобороны России.

Атаки БПЛА в Туапсе

Песков заявил, что с целью недопущения ударов по территории России ведется «напряженная работа».

«Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима - это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично», - сказал он, отвечая на вопрос о том, принимаются ли какие-то меры по недопущению или минимизации украинских ударов по российской территории.

По словам пресс-секретаря, меры по ликвидации последствий удара украинских беспилотников на НПЗ в Туапсе принимаются «на должном уровне».

При этом в Кремле не стали комментировать зерновой спор Украины и Израиля.

«Послушайте, давайте пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак это комментировать и влезать в это дело», - сказал Песков.