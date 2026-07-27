Дмитрий Песков заявил, что конкретных предложений по возможному прекращению огня в воздушном пространстве пока нет

В Кремле назвали сообщения о воздушном перемирии в Украине «измышлениями СМИ» Дмитрий Песков заявил, что конкретных предложений по возможному прекращению огня в воздушном пространстве пока нет

Сообщения об обсуждении президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа инициативы воздушного перемирия в Украине на данный момент представляют собой всего лишь «измышления СМИ». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 27 июля.

Песков подтвердил, что информация по теме возможного обсуждения воздушного перемирия действительно появилась. «Но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет», - заявил он.

Ранее, в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 июля. Сообщалось, что в ходе встречи стороны могут обсудить инициативу о прекращении огня в воздушном пространстве.

Представители Кремля в свою очередь заявили, что российская сторона видит дуализм в позиции Трампа по украинскому вопросу. Песков отмечал, что реакция Москвы на возможные новые инициативы и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.