Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Омске предложил «заморозить» конфликт в Украине и вернуться к «стамбульской формуле 2.0»

В Кремле назвали невозможной «заморозку конфликта» в Украине Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Омске предложил «заморозить» конфликт в Украине и вернуться к «стамбульской формуле 2.0»

Президент России Владимир Путин отвечая на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт в Украине, подробно рассказал ему о ходе «специальной военной операции», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», — сообщил Песков.

Он добавил, что с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна». При этом Песков указал, что Киев может завершить конфликт «до конца суток», если примет «соответствующие решения»

По его словам, условия для остановки боевых действий были изложены МИД России еще два года назад.

«Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — сказал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Омске предложил «заморозить» конфликт в Украине и вернуться к «стамбульской формуле 2.0».

Токаев отметил, что к нему поступает «много сигналов» из Европы и Соединённых Штатов Америки, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией.

«Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идёт о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас», - сказал Токаев, указав на то, что суть противостояния между Азербайджаном и Арменией, «происхождение этого конфликта были совершенно ясны», так как «они уходили вглубь истории. Но здесь – это очень трудно понять. И я понимаю, я знаю, что Вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. Это просто моё скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты», - сказал Токаев, отметив, что затем уже при гарантиях «великих держав», включая Россию, «дальше двигаться в сторону долгожданного мира».