В Кремле назвали крайне важной встречу Путина с главой МИД Ирана Переговоры пройдут 27 апреля в Санкт-Петербурге

Встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи имеет особое значение на фоне ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

«Состоится беседа [Путина и Арагчи], важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке», - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, 27 апреля президент России проведет двустороннюю встречу с главой МИД Ирана в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что иранская сторона сообщила о подготовке встречи еще несколько дней назад.

Ранее, посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что 27 апреля состоится встреча иранского министра с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В ходе своей поездки в Москву господин Арагчи проведет консультации с российскими властями о текущем статусе переговоров, прекращении огня и событиями вокруг конфликта», - указал дипломат.

Джалали также обратил внимание на эффективное взаимодействие Москвы и Тегерана на международной арене. «Это сотрудничество отчетливо проявилось в ходе обсуждения недавней резолюции Совета Безопасности ООН. Инициированная США резолюция по Ормузскому проливу была несбалансированной и нерациональной. Россия и Китай выступили против нее и воспользовались своим правом вето», - сказал он.