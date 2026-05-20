В Кремле назвали заявления главы МИД Литвы об ударах по Калининграду «граничащими с безумием» Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что прибалтийские страны заняли «маниакально антироссийскую» позицию

Заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса по поводу нанесения удара по Калининграду «граничат с безумием», однако к этому вряд ли нужно относится серьезно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это заявление на грани безумия. Наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. Политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо», - сказал Песков российскому корреспонденту «Вестей».

Представитель Кремля выразил сожаление, что прибалтийские страны заняли «маниакально антироссийскую» позицию.

«Эта «антироссийскость» застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в интересах этих стран. Собственно, это их не красит - эта их «антирусскость», - отметил он.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung заявил, что у НАТО есть средства для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости.

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — сказал он.