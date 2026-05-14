В Кремле заявили о согласовании списков для обмена пленными между Россией и Украиной Именно работа со списками остается наиболее сложным этапом подготовки - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Россия и Украина продолжают подготовку к возможному обмену пленными, стороны согласовывают списки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, именно работа со списками остается наиболее сложным этапом подготовки.

«Ведется работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро», - заявил представитель Кремля.

Комментируя перспективы переговорного процесса, Песков отметил, что в настоящее время посредническую роль между Россией и Украиной фактически выполняют только Соединенные Штаты.

«Фактически пока посредниками только и являются Соединенные Штаты. Это рабочий процесс, рабочий формат», - сказал он.

При этом представитель Кремля заявил, что европейские страны, по оценке Москвы, не могут претендовать на роль посредников, поскольку поддерживают Киев в конфликте.

«Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима», - отметил Песков.

По его словам, такой подход исключает возможность посреднических усилий со стороны Европы.

Испытание «Сармата»

Отвечая на вопрос о реакции иностранных государств на успешное испытание ракетного комплекса «Сармат», Песков заявил, что официальных откликов он не видел. Вместе с тем, по его словам, тема вызвала широкий резонанс в зарубежной прессе.

Представитель Кремля отметил, что внимание к испытанию свидетельствует о понимании значения комплекса.

«В целом вот эта такая живая реакция говорит о том, что значение «Сармата» в мире все-таки понимают», - сказал он.

Песков также заявил, что Россия, по оценке Кремля, смогла обеспечить свою безопасность на долгие годы вперед.

Дело Ермака

Песков также прокомментировал уголовное дело против бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. По его словам, в Кремле «особо не следят» за этим вопросом, поскольку он не относится к российской повестке.

Представитель Кремля заявил, что, если суд подтвердит коррупционный характер дела, это станет проблемой украинских властей и тех, кто выделял Киеву финансовую помощь.

При этом Песков выразил мнение, что дело Ермака не окажет влияния на дальнейшее продолжение мирного процесса.

Москва ожидает контактов с Си Цзиньпином

Говоря о российско-китайском диалоге, Песков сообщил, что Москва ожидает самостоятельных контактов с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, эти контакты не связаны с возможным визитом президента США Дональда Трампа в Пекин.