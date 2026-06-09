«Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, ну, наверное, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо», - представитель Кремля Дмитрий Песков

В Кремле заявили о неготовности Европы к посредничеству по Украине «Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, ну, наверное, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо», - представитель Кремля Дмитрий Песков

Европейцы пока далеки от готовности быть посредниками в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, ну, наверное, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. Главное, что пока мы видим - европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что «сейчас посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе».«Вместе с тем американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», - указал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что на повестке дня нет телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет. Тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен», - пояснил он.

По словам представителя Кремля, американская сторона пока не доводила до Москвы информацию об итогах разговора спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно. Рабочие каналы диалога между ними и нами работают», - отметил он.

Затрагивая ситуацию с выборами Армении, в частности, возможность отправки Николу Пашиняну поздравления с победой, Песков заявил, что Россия предпочитает дождаться официальных итогов голосования.

«Здесь важно дождаться каких-то окончательных официальных результатов. Предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений», - сказал Песков, указав на то, что там было много «непонятных моментов». «Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место», - добавил он.