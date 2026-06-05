Каждая страна принимает решение о поездке самостоятельно - Дмитрий Песков

В Кремле заявили об отсутствии планов приглашать США на ВЭФ Каждая страна принимает решение о поездке самостоятельно - Дмитрий Песков

Кремль не планирует направлять американской делегации отдельное приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ) осенью.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщили российские государственные СМИ в пятницу, 5 июня.

«Нет. Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение», - ответил он на соответствующий вопрос.

На нынешний ПМЭФ делегация США приехала - ее возглавил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон будет впервые за последние восемь-девять лет официально представлен на форуме.

Кук, как ожидается, выступит на тематической сессии форума «Россия - США: диалог культур».