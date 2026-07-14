При этом представитель Кремля подчеркнул, что в РФ считают необходимым «всемерно развивать» отношения, «тем более с такой страной, как Азербайджан»

В Кремле выразили несогласие с позицией Баку по Украине При этом представитель Кремля подчеркнул, что в РФ считают необходимым «всемерно развивать» отношения, «тем более с такой страной, как Азербайджан»

В Кремле заявили о несогласии с позицией Азербайджана по Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию - позицию, с которой мы категорически не согласны. Да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения, здесь мы придерживаемся прагматичного подхода», - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в РФ считают необходимым «всемерно развивать» отношения, «тем более с такой страной, как Азербайджан».

«Что касается точки зрения по Украине, мы считаем эту точку зрения ошибочной. И мы будем последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной», - отметил он.

В Кремле также прокомментировали заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия не должна участвовать в формировании гарантий безопасности для Украины.

«Это заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно эта позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», - подчеркнул Песков.

Кроме того, в Кремле заявили о неприемлемости обвинений Европейского союза в причастности Москвы к кибератакам.

«Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств», - отметил представитель Кремля.

Говоря о санкциях, Песков заявил, что Россия традиционно считает их тоже «незаконными». «Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций, будем делать это и впредь», - прокомментировал Песков новые введенные ЕС рестрикции против РФ в отношении девяти физических лиц и четырех организаций.

Представитель Кремля также назвал «абсолютно абсурдными действиями» санкции против российского мессенджера «Макс».

«Мы также не приемлем и считаем ведение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции», - сказал он.

Песков напомнил, что «Макс» - это не единственный мессенджер, который сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах».

«Европейцы проявляют свой не демократичный, а, скорее репрессивный подход», - отметил он, выразив уверенность в том, что российский мессенджер «несмотря на все санкции продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие».

Песков также прокомментировал операцию ФСБ по предотвращению серии терактов.

«Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции, мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу», - сказал он.