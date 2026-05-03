В Кремле анонсировали важное выступление Путина на Параде Победы 9 мая Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на Параде - Дмитрий Песков

В Кремле анонсировали важное выступление президента России Владимира Путина на Параде Победы 9 мая.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на Параде», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Он отметил, что выступление главы российского государства «всегда ждет весь мир, оправданно ждет».

Песков отметил, что 9 мая глава государства проведет ряд встреч с гостями, которые приедут на торжественные мероприятия в Москву. «Будет напряженный рабочий день. Будут двусторонние встречи с гостями, которые будут с нами», - сказал он Зарубину.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году пройдет в усеченном формате - без техники - для минимизации опасности на фоне «террористической угрозы со стороны Киева».

Цена на нефть может вырасти еще больше

Стоимость нефти на мировом рынке может оказаться еще выше, если российского сырья на нем станет меньше из-за ударов ВС Украины по инфраструктуре нефтяного экспорта РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который утверждает, что «ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре».

«Я уж не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов»,- сказал Песков.

Украина намерена продолжать атаки на объекты российской нефтегазовой отрасли, несмотря на возражения западных союзников, связанные с нестабильной ситуацией на мировом энергетическом рынке, заявил ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Мы получили сообщения от партнеров о том, что из-за этого кризиса на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал: нет, мы ответим», – цитируют президента украинские СМИ.

При этом Зеленский отметил, что вместо этого он предложил заключить энергетическое перемирие, но на это никто не согласился.

Песков объяснил слова Путина, сказавшего не зацикливаться на запретах

Пресс-секретарь президента РФ объяснил слова президента Владимира Путина, который ранее на этой неделе порекомендовал органам власти не зацикливаться на запретах.

Песков отметил, что формулировка президента была исчерпывающей. Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», - подчеркнул он

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга заявил, что избыточное увлечение запретами и ограничительными мерами может негативно сказаться на развитии страны.

Путин и Трамп озвучили «схожие оценки» действий властей Украины

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп озвучили «схожие оценки поведения властей Киева», заявил Песков.

«Они [оценки] схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина с Трампом в среду, 29 апреля, получился деловым и откровенным.